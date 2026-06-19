Universidad de Concepción confirmó la continuidad de Viveros hasta final de año

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion, campeonato 2026 Fecha 15, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Concepcion Ricardo Viveros, es fotografiado durante un partido de primera contra Universidad Catolica disputado en - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El Campanil ratificó al ex delantero como su entrenador para lo que resta de temporada, tras haber asumido como interino luego de la salida de Leonardo Ramos.

En horas de esta tarde, Universidad de Concepción confirmó a Ricardo Viveros, hasta hoy entrenador interino del elenco penquista, como su director técnico definitivo para lo que resta de temporada.

Por medio de un comunicado, desde el cuadro del Biobío indicaron que la decisión se sustenta en "la confianza depositada en un grupo de profesionales que conoce profundamente la identidad y los valores del Campanil, nuestra metodología de trabajo y los objetivos institucionales trazados".

Asimismo, apuntaron que de la mano del ex delantero, futbolista histórico del conjunto estudiantil, "esperamos planificar, ajustar, reforzar y preparar la plantilla de la mejor manera para la segunda rueda de la Liga de Primera".

Cabe recordar que Viveros debió asumir de emergencia después de la inesperada salida del uruguayo Leonardo Ramos, quien a su vez había arribado a la UDEC luego de la partida del argentino Juan Cruz Real.