"Universitario es muy favorito frente a Coquimbo"

Futbol, Coquimbo Unido vs Nacional. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. Los jugadores de Coquimbo Unido celebran el triunfo contra Nacional tras un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio La Francisco Sanchez Rumoroso en - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 14 Abr. (ATON) -

El ex futbolista peruano Diego Rebagliati aseguró que el conjunto crema está por encima del club chileno de cara al partido de este martes en Lima por Copa Libertadores.

Coquimbo Unido volverá a jugar por la Copa Libertadores y este martes visitará a Universitario de Lima en Perú, por la segunda fecha del Grupo B del torneo continental.

El duelo asoma como clave para ambas escuadras, quienes vienen de empatar en sus respectivos estrenos durante la semana pasada.

Y desde el país incaico lanzaron un ninguneo al conjunto "pirata" previo al partido, pues el ex futbolista Diego Rebagliati aseguró que el elenco crema está por encima del club chileno.

"En el grupo de la U, empataron Coquimbo Unido y Nacional. De lo que vimos, ninguno es para asustarse", expresó el ex jugador.

"Es más, creo que la U es muy favorito el martes con Coquimbo", sentenció Rebagliati en declaraciones en Movistar Deportes.