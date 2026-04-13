Valencia tras operación por grave lesión:"Será solo una piedra más en el camino"

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad Catolica Diego Valencia, centro, celebra su gol durante el partido de copa de la liga por el grupo B contra Universidad de - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 13 Abr. (ATON) -

El delantero de Universidad Católica agradeció a través de sus redes sociales las muestras de apoyo después de someterse a una intervención tras sufrir una rotura de ligamento en la rodilla derecha.

Universidad Católica recibió una mala noticia durante la semana pasada, debido a que Diego Valencia sufrió una rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará cerca de seis meses fuera de las canchas.

El delantero del cuadro cruzado se sometió a una intervención quirúrgica y en las últimas horas agradeció a través de sus redes sociales las muestras de apoyo.

"Muchas gracias a todos por sus mensajes y preocupación, ha sido un montón de gente la que me escribe con mucho cariño y es ahí cuando uno se da cuenta del cariño y los lazos que creas como persona antes que como futbolista", escribió el atacante junto a una imagen desde su cama de recuperación.

"Agradecer a mi familia, a Renata Viveros (su novia) y amigos por estar siempre en todas, me siento muy afortunado de tenerlos", añadió el ariete.

Por último, Valencia sostuvo: "Ahora a enfocarse en la recuperación y sé que volveré más fuerte aún, y será solo una piedra más en el camino", expresó.