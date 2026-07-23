Valentín Gauthier ya está en Chile para ser el segundo refuerzo de la U

Archivo - Chile.- Descartan que la U fiche a otro jugador de Racing: "No tienen recursos" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El defensa uruguayo arribó este jueves al país para sellar su incorporación al cuadro azul en calidad de préstamo desde el León de México.

Universidad de Chile presentó el martes a Gonzalo Reyna como su primer refuerzo en este mercado invernal del fútbol nacional y ya es inminente que sumará su segundo fichaje.

Es que durante este jueves arribó al país el defensa uruguayo Valentín Gauthier para sellar su incorporación al cuadro azul, al que arriba en calidad de préstamo desde el León de México.

Desde el Aeropuerto de Santiago, el zaguero charrúa se mostró entusiasmado con el desafío que tendrá en el conjunto estudiantil.

"Muy bien, no puedo hablar mucho porque todavía no está todo cerrado, pero sí estoy contento de llegar al país, de llegar a un club grande como la U y contento con eso", comentó de manera escueta el defensor.