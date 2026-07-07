Valladares adelantó gran fiesta con Jozic por 35 años del título de Libertadores

Archivo - Chile.- CSyD Colo Colo confirmó visita de Mirko Jozic a Chile - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo entregó detalles de la visita en septiembre que hará el técnico croata que llevó al Cacique a conquistar el trofeo continental en 1991.

El pasado 5 de junio se cumplieron 35 años del histórico título que conquistó Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991.

Por eso, en el Cacique quieren celebrar en grande y el croata Mirko Jozic, el entrenador de ese legendario plantel, ya anunció hace unas semanas que vendrá en septiembre a Chile para ser parte de los festejos.

En medio del partido donde los albos empataron frente a Deportes Recoleta por Copa Chile, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, entregó detalles de la celebración y la presencia del ex DT europeo.

"Hemos hecho una solicitud formal a Blanco y Negro para que podamos usar nuestro estadio para poder hacer una gran fiesta para los socios e hinchas, como se merece Mirko. Él va a estar acá en septiembre con su familia y esperamos hacer un gran evento, como amerita el técnico más importante en la historia de nuestro club", reconoció Valladares.

Además, añadió: "Esperamos hacer algo de lo que todos podamos ser parte y que sea un gran hito. Esperamos hacerlo acá en nuestra casa, es con lo que soñamos. Es una idea que tenemos, y homenajearlo a él y a Colo Colo 91. También estamos trabajando en otras actividades para acercar otras instancias con Mirko, Colo Colo 91 y la historia grande de este club".

Por último, agregó: "Esperamos la respuesta para avanzar, es un hito importante para toda la institución, esperamos pronto entregar novedades y que todos seamos seamos parte, que sea inolvidable, partiendo los primeros 100 años del club con una fiesta como se merece Colo Colo".