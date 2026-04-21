"Vamos a tener una preparación interesante y buena para el Mundial Sub 17"

Chile.- DT de la Roja Sub 17 tras clasificar al Mundial: "Hay un proyecto formativo" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Abr. (ATON) -

Ariel Leporati, técnico de la Roja juvenil, realizó un balance sobre la participación en el Sudamericano de Paraguay, donde sellaron la clasificación a la cita planetaria de Qatar. Además, se mostró optimista con el futuro del plantel.

El plantel de la Selección chilena Sub 17 regresó el lunes al país tras participar en el Sudamericano de Paraguay donde selló la segunda clasificación consecutiva al Mundial de la categoría.

En la ocasión, el técnico del combinado nacional juvenil, Ariel Leporati, realizó un balance sobre lo hecho en el certamen guaraní.

"Estamos muy contentos, muy satisfechos. El primer objetivo que teníamos en este Sudamericano era poder clasificarnos al Mundial de manera consecutiva con esta categoría. Iba a ser muy difícil, era un grupo extremadamente parejo, pero ahora estamos de vuelta con ese logro", expresó el DT en conversación con radio ADN.

Sobre el cierre de la competencia, donde la Roja terminó quinta tras vencer a Uruguay, sostuvo: "Muchas veces, con el correr de los torneos, uno va armando los equipos. El equipo que a veces uno piensa en el primer partido no termina siendo el del último por lesiones, cansancio y rendimiento. Es muy importante terminar el último partido de la mejor forma para quedarnos con mejores sensaciones, aspirando a lo que viene, que es preparar un Mundial".

Por último, Leporati se refirió a la chance de sumir al plantel jugadores chilenos nacidos fuera del país o de futbolistas no citados para este torneo continental: "Es una garantía que vamos a tener una preparación interesante y buena. Ahora sí vamos a bajar los entrenamientos un par de semanas con esta categoría. Lo que queremos hacer es poder visualizar jugadores que no hayan estado en el Sudamericano hoy día, poder evaluarlos y después, ya después de la fecha FIFA de junio, volver con los microciclos y con todos los partidos y las giras que vamos a tener".