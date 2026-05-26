"Vamos a tener todo en contra, pero vamos a jugarnos la opción de clasificar"

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Jimmy Martinez, es fotografiado durante un partido de primera contra Colo Colo disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 26 May. (ATON) -

Jimmy Martínez, mediocampista de Universidad Católica, entregó sus pálpitos de cara al choque del jueves ante Boca Juniors, duelo donde los cruzados dependen de sí mismos para avanzar a octavos de final de Copa Libertadores.

En vísperas del crucial encuentro ante Boca Juniors por el cierre de la fase de grupos de Copa Libertadores, el mediocampista de Universidad Católica, Jimmy Martínez, manifestó su entusiasmo de cara al partido.

En rueda de prensa, el volante sostuvo que "la verdad que tenemos que ir reponiéndonos rápido, ya sea de la victoria o de las derrotas, y pensar luego en el próximo rival. Ahora estamos enfocados en Boca, así que vamos a ir a buscarlo todo allá".

El ex hombre de Huachipato también aseguró que "el jueves igual vamos a tener todo en contra, pero somos once contra once y la verdad que vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar".

Al mismo tiempo, el nacido en Laja evitó hablar de la designación del colombiano Wilmar Roldán como juez central. "Si nos preocupamos del árbitro nos vamos a complicar solos. Debemos ir, hacer nuestro juego y buscar el resultado que nos sirve para nuestro objetivo", apuntó.

Asimismo, el futbolista de 29 años afirmó que aun cuando les basta con la igualdad para avanzar a octavos de final "no vamos a salir a empatar, nosotros siempre vamos a aspirar a ganar y es lo que vamos a ir a hacer allá el jueves a Argentina".

Por último, Martínez indicó que "nos hemos generado ocasiones. Cuando hemos tenido la opción de cerrar el partido no lo hemos hecho. No hemos logrado concretar eso de pasarle por arriba al rival".