Vargas dejó la rivalidad de lado y manifestó su admiración por Zampedri

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion. Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Eduardo Vargas es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Nacional de - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El referente de Universidad de Chile no dudó en destacar las cualidades del capitán y goleador histórico de Universidad Católica. Además, recordó con cariño su primera etapa en el cuadro laico.

Eduardo Vargas, delantero y referente de Universidad de Chile, se hizo viral en las últimas horas tras una sorpresiva declaración donde destacó al capitán y goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri.

Fue en conversación con el medio digital DLT Sports que "Turboman" fue consultado sobre qué jugador del medio local le gusta y dejando toda rivalidad de lado, el ex seleccionado nacional no dudó en mencionar el estandarte cruzado.

"El 'Toro', el 'Toro' Zampedri. Es un buen jugador, se sacrifica por el equipo", contestó sin dudarlo el formado en Cobreloa.

Por otra parte, el atacante recordó con cariño su anterior etapa en la U, donde a su juicio alcanzó su "prime". "Es el equipo en el que me siento identificado. Mi familia, mi mamá es de la U. Tengo muchos tíos también. Primero llegué en el 2010, no se fueron dando las cosas como querían todos y cuando llegó (Jorge) Sampaoli, ahí exploté y la rompí, la rompieron todos mis compañeros. Entonces me quedó más marcado", explicó el oriundo de Renca.

A Vargas también se le preguntó por un posible regreso a la Roja y subrayó que dicho capítulo "está cerrado. Después si juego mal o no hago un gol, me van a matar. Déjenme tranquilo en la U. Estoy tranquilo, mucha gente no tiene memoria".