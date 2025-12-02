Vargas respondió sobre si seguirá en Audax tras clasificar a la Sudamericana

Futbol, Audax Italiano vs Nublense Fecha 29, Liga de primera 2025. El jugador de Audax Italiano Eduardo Vargas, centro, celebra tras marcar un gol contra Nublense durante un partido de la liga de primera division disputado en el estadio Bicentenario De - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Dic. (ATON) -

El delantero nacional le dio la victoria al cuadro itálico ante Ñublense y fue consultado sobre su futuro en el conjunto de colonia.

Audax Italiano derrotó la noche del lunes por 1-0 a Ñublense en La Florida, por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional, y abrochó su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

El cuadro itálico se impuso gracias al solitario tanto de Eduardo Vargas, quien tras el cotejo fue consultado sobre si continuará en el club de cara a la próxima temporada.

"Todavía tengo contrato acá. La verdad es que estoy agradecido de Audax que me abrió las puertas. Me han tratado muy bien todos y vamos a ver qué pasa", respondió el delantero a TNT Sports.

Además, el bicampeón de América con la Roja lamentó su salida en el entretiempo debido a una lesión: "Vengo arrastrando un dolor en el tendón. Recibí un golpe y no podía continuar, me dolía mucho. Quedé triste porque quería seguir jugando".

Por último, "Turboman" anticipó el próximo partido frente a Colo Colo, por la última fecha del certamen: "Como ya estamos clasificados, iremos a jugar con más tranquilidad, pero no nos vamos a relajar. Vamos al Monumental a intentar ganar".