Vargas: "Si Alexis vuelve a Chile, ya sea a la U o a cualquier equipo, yo feliz"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion. Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Eduardo Vargas es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Nacional de - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El delantero del cuadro laico descartó ahondar sobre el posible retorno del "Niño Maravilla" al país. Eso sí, alabó a un ex compañero de Nacional de Uruguay que suena con fuerza en el elenco azul.

Eduardo Vargas, delantero de Universidad de Chile, abordó este miércoles lo rumores que han girado en torno a un eventual regreso de Alexis Sánchez al fútbol criollo, teniendo al cuadro azul como una de sus opciones.

Contrario a lo que se podía esperar por la historia de ambos en la Selección, "Turboman" optó por no jugársela por el "Niño Maravilla" y se limitó a señalar que "si Alexis decide volver a Chile, es su decisión; no creo que influya mucho si nosotros, los de la Generación Dorada, hablamos con él".

En esa misma línea, el oriundo de Renca sostuvo que si el tocopillano "vuelve acá o a cualquier equipo, feliz, porque es un gran jugador y le va a dar mucho a la liga".

De quien sí ahondó un poco más el formado en Cobreloa fue en el caso del charrúa Nicolás López, ex compañero suyo en Nacional de Uruguay, quien ha aparecido en el radar del Romántico Viajero.

"Como dicen en todos lados, que yo lo he recomendado, eso es mentira. No he hablado mucho con él. Es un buen jugador. Si viene acá, si es real eso, yo creo que sería muy bueno para el equipo. Es un jugador habilidoso, tiene gol, técnicamente es muy bueno, así que si se dan las cosas, bienvenido", puntualizó.

Con respecto al irregular presente del equipo en la Liga de Primera, el atacante indicó que "estamos en un momento bien complicado. No hemos obtenido los puntos que necesitamos y queremos, pero siempre estamos trabajando en la semana para llegar al partido con el objetivo de sacar la mayor cantidad de puntos".

Por último, el bicampeón de América con la Roja remarcó que "somos autocríticos en la semana. Quizás no lo conversamos mucho en el plantel, pero sí pasa por nuestras cabezas que tenemos que ser autocríticos".