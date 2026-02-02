Vasco da Gama respondió a Jean Meneses y negó irregularidades en su salida

Archivo - Futbol, Chile vs Ecuador. Eliminatorias a Catar 2022. El jugador de la seleccion chilena Jean Meneses, derecha, disputa el balon con Byron Castillo de Ecuador durante el partido clasificatorio al mundial de Catar 2022 realizado en el estadio San - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 2 Feb. (ATON) -

El cuadro brasileño salió al paso de los dichos del delantero chileno, quien reveló que lo amenazaron con una demanda y que le harían la vida imposible.

Jean Meneses generó toda una polémica después de que la semana pasada, previo al debut con Deportes Limache frente a Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026, revelara que recibió amenazas en su salida de Vasco da Gama.

El delantero chileno contó a La Tercera que en su negociación con el cuadro brasileño se complicó porque desde el club le exigieron sumar a un intermediario ajeno a su representante, con el argumento de temas vinculados a comisiones, y que terminó recibiendo amenazas con una demanda y que le harían la vida imposible.

Frente a esto, el elenco de Río de Janeiro salió al paso y negó irregularidades en la salida del atacante criollo: "No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad".

"Reiteramos que contamos con canales formales, seguros y confidenciales de cumplimiento e integridad específicamente para investigar situaciones de esta naturaleza", añadió el conjunto carioca.

Además, el club agregó que la salida del chileno se debió exclusivamente a una decisión técnica: "El club reafirma su compromiso con la ética, el respeto a los profesionales y la integridad de sus procesos".