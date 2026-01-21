Vecchio confirmó su salida de Unión:"El club no cumplió en nada lo que pactamos"

Archivo - Chile.- El sentido mensaje de Emiliano Vecchio por el descenso de Unión a la Primera B - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Ene. (ATON) -

El volante, quien había sido anunciado hace semanas como refuerzo de los hispanos, sostuvo que ya se fue de Chile y que está en Argentina buscando nuevo club.

Voltereta la de Emiliano Vecchio en Unión Española. El volante argentino había sido anunciado como refuerzo hace unas semanas, pero en las últimas horas confirmó su salida del cuadro hispano. De hecho, el mediocampista sostuvo que ya se fue de Chile y que está en Argentina junto a su pareja y sus hijos.

En diálogo con TyC Sports, el trasandino aseguró que su salida anticipada del conjunto de colonia se debe a una serie de incumplimientos por parte del club.

"No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo; la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar", expresó el futbolista.

"Yo tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa", añadió.

Además, agregó que el club "está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino también en la administración, la organización, futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado".

Por último, Vecchio sostuvo que está buscando equipo y manifestó su deseo por llegar a San Lorenzo de Almagro: "Tengo muchos amigos de San Lorenzo y también fui al estadio. San Lorenzo, por su gente y su historia, es un club en el que siempre quise jugar. Estoy hablando con algunos clubes, pero saben que no soy una persona con doble lectura. Lo que pienso lo digo. Tengo muchísimas ganas de jugar en San Lorenzo".