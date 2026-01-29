Vélez y oferta de Colo Colo por Valdés: "Fue algo irrisorio para nuestro club"

Archivo - Chile.- Aseguran que Diego Valdés podría regresar al fútbol mexicano - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 29 Ene. (ATON) -

Colo Colo buscó repatriar a Diego Valdés desde Vélez Sarsfield de Argentina en este inicio de temporada 2026 del fútbol chileno. Sin embargo, no se concretó.

El motivo pasó porque la propuesta de Blanco y Negro estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas del cuadro argentino.

De hecho, el presidente del conjunto de Liniers, Fabián Berlanga, dio a conocer que se trató de una irrisoria oferta por parte del elenco albo por el volante chileno.

"Diego Valdés no se mueve de Vélez Sarsfield, se lo aseguro. Al menos por ahora. La oferta por el jugador chileno fue algo irrisorio para nuestro club, menos dimos pie para analizarla", reconoció el timonel en conversación con La Tercera.

"Era un préstamo y una opción de compra que, de ninguna manera, cumplía con nuestras exigencias. Valdés tiene tres años más de contrato con nosotros y se queda", añadió el mandamás.