En Vélez Sarsfield ilusionan a Colo Colo con el traspaso de Diego Valdés

Archivo - Chile.- Diego Valdés brilló con dos asistencias en triunfo de Vélez ante Boca Juniors - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 May. (ATON) -

Fabián Berlanga, presidente del Fortín, afirmó que estarían dispuestos a negociar para que el mediocampista nacional fiche por el cuadro albo.

Cuando restan escasas semanas para que se abra el libro de pases en la Liga de Primera, los rumores sobre posibles refuerzos en Colo Colo, puntero del torneo, se hacen cada vez más fuertes.

Es que durante los últimos días se ha instalado en la prensa la posibilidad de que el mediocampista nacional Diego Valdés, actual futbolista de Vélez Sarsfield, se transforme en fichaje del Cacique para el segundo semestre.

De hecho, el propio presidente del Fortín, Fabián Berlanga, deslizó esta posibilidad. "Se está hablando, pero con la gente de Vélez no hay nada oficial", dijo el dirigente a radio ADN en referencia a las especulaciones sobre el chileno.

Al ser consultado si el club de Liniers estaba dispuesto a escuchar ofertas por el ex volante del América de México, Berlanga se limitó a responder: "Sí,claro".

Durante la primera parte del año, Valdés disputó un total de quince partidos con Vélez Sarsfield y aunque solo anotó un gol, lo compensó con cinco asistencias.