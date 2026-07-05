La U venció a Wanderers en un reñido partido

Futbol, Santiago Wanderers vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa Chile 2026 El jugador de Santiago Wanderers, Cristopher Valenzuela,centro, disputa el balon contra Agustin Arce de Universidad de Chile, durante el partido de Copa Chile, disputado en el - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Los Azules retomaron el liderato de su grupo en la Copa Chile

Universidad de Chile le ganó como visitante a Santiago Wanderers en un partido muy disputado y donde gozó de poder de finiquito que le permite recuperar el liderato del grupo D.

Los Azules y Caturros llegaron a este compromiso sabiendo que un triunfo los dejaba en buen pie pensando en los octavos de final, por lo que se vio desde un inicio un partido reñido, de ida y vuelta.

Rápidamente hubo emoción en los arcos. A los 8 , Dylan Portilla lo tuvo para los valpinos, pero Gabriel Catellón estiró su pierna para evitar la anotación.

Los dirigidos de Fernando Gago reaccionaron. A los 12' abrieron la cuenta cuando Juan Martín Lucero habilitó a Ignacio Vásquez, que ganó raya de fondo, y dio el pase a Maximiliano Guerrero, cuyo remate fue atajado por Felipe Terrazas, pero el rebote lo capturó el propio delantero, que la envió al fondo de las redes para el 1-0 de los visitantes.

Marcos Camarda tuvo el empate a los 19', pero elevó su remate. Sin embargo, tuvo su revancha a los 28', cuando un potente cabezazo hizo estéril toda reacción de Castellón.

Sobre el cierre del primer tiempo, Wanderers tenía atrincherada a la U, pero un veloz contragolpe le permitió irse en ventaja, cuando Guerrero aprovechó un pelotazo profundo, con un golpe de cabeza dejó fuera de opción a Sergio Felipe y, tras ello, con un ajustado remate anotó el 2-1.

En la segunda fracción ingresó Javier Altamirano en la Universidad de Chile por Juan Martín Lucero, que abandonó el terreno por precaución. El exjugador de Estudiantes de La Plata tuvo protagonismo rápidamente. A los 53' un desborde desde la izquierda, tuvo una sucesión de pases y el volante sacó un potente zurdazo alto que decretó el 3-1.

Wanderers no se dio por vencido. El descuento llegó a los 72', nuevamente por medio de Camarda que aprovechó un pase entre líneas y, cuando Castellón le salía a achicar espacios, un tiro cruzado y rasante traspasó la línea de sentencia.

Los Caturros buscaron con mucho ímpetu el empate, mientras los universitarios retrocedieron a sabiendas que el triunfo les daba el liderato del grupo D, contraatacando apenas les fuera posible. Por lo mismo, el pitazo final fue celebrado en gran medida porque los deja muy cerca del paso a los octavos de final. Mientras Wanderers quedó sin posibilidades de clasificar, por lo que ahora se abocará al torneo del Ascenso y regresar a Primera División.

Santiago Wanderers: Felipe Terrazas, Alexander Dubó, Cristopher Valenzuela, Sergio Felipe, Dylan Portilla (64 Lucas Avendaño), Joaquín Silva, Leandro Navarro (73 Jorge Luna), Martín Villarroel, Denilson San Martín (55 Vicente Vargas), Marcos Camarda (73 Javier Parraguez), Vicente Vera (64 Ignacio Flores). DT: Francisco Paladino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal (65 Israel Poblete), Bianneider Tamayo, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez (65 Diego Vargas), Agustín Arce (82 Franco Fernández), Elías Rojas (75 Marcelo Díaz), Ignacio Vásquez, Lucas Barrera, Juan Martín Lucero (46 Javier Altamirano), Maximiliano Guerrero. DT: Fernando Gago.

Estadio: Elías Figueroa Brander (4.204 espectadores)

Goles: 12 Maximiliano Guerrero 0-1; 28 Marcos Camarda 1-1; 45 +2 Maximiliano Guerrero 1-2; 53 Javier Altamirano 1-3; 72 Marcos Camarda 2-3

Árbitro: Piero Maza