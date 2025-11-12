Vera valoró gran presente de DTs chilenos y reveló que lo llamaron de Primera

Futbol, Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla. Fecha 27, campeonato de Ascenso 2022. El entrenador de Deportes Melipilla Jaime Vera es fotografiado durante el partido de primera B contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Elias Figueroa de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Nov. (ATON) -

Deportes Puerto Montt volverá a competir en la Primera B tras dos años, después de consagrarse campeón de la Segunda División del fútbol chileno.

El técnico del cuadro sureño, Jaime Vera, repasó lo que fue la temporada y se refirió al gran presente que viven los técnicos chilenos.

"Fue muy bonito todo lo que vivimos este año, de principio a fin. Culminamos el partido principal con el rival que debía ser: Provincial Osorno, por el marco de público, porque fue un clásico, y pudimos superarlos y subir a la Primera B", comenzó diciendo el "Pillo" en conversación con radio ADN.

"Esta división es difícil, no hay muchas condiciones económicas y empezamos así, viajando a todos los partidos en bus 48 horas antes. Los hoteles no son lo que uno espera; fue bastante difícil. Pero todo eso lo fuimos cambiando. Se les empezaron a dar algunas regalías a los jugadores, el convencimiento del trabajo, el profesionalismo que le pusimos. Los jugadores en eso se encantan. La disciplina, a ellos les encanta la disciplina. Hay que imponérsela, y ellos la cumplen. Convencimos a Reiner Castro, que era jugador de Primera División prácticamente. Él pudo convencerse de que jugando a buen nivel puede tener un mejor futuro", añadió.

Sobre su continuidad en el club, sostuvo: "Mañana (miércoles) tengo una reunión con la directiva para ver si continuamos. Ellos tienen ganas, yo tengo ganas. Vamos a ver las condiciones y las peticiones que tengo que hacer, porque ahora la competencia y la jerarquía cambian. Sufrimos dos años en esta división y no queremos repetir eso".

En cuanto al presente de los entrenadores chilenos, comentó: "Es muy positivo, porque a los técnicos nos cuesta hacernos un nombre. Yo no me di ni cuenta cuando me dicen que tengo experiencia o que soy un DT medio veterano, porque uno se enfoca en que le vaya bien. Creo que el profesional chileno se prepara y saca rendimiento. Tenemos al referente máximo que es Manuel Pellegrini; al 'Chino' González en Coquimbo; a la Nona Muñoz, que le está yendo bien. Como yo creo en el futbolista chileno, me gustaría que los dirigentes también creyeran en el técnico chileno".

Por último, Vera reveló que lo contactaron desde Deportes Iquique para ayudarlos a salvarse del descenso: "Sí, me llamaron, pero más desde la parte periodística; de dirigentes no me sonó. Yo siempre estoy en contacto con ellos. Tuve que negarles que me iba, porque la gente de Puerto Montt estaba intranquila".