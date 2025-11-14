Vicente Pizarro y amistoso ante Rusia: "Vamos a intentar ser protagonistas"

Futbol, Conferencia de prensa seleccion chilena. El entrenador de la seleccion chilena Nicolas Cordova y el jugador Vicente Pizarro hablan con la prensa en el estadio Fisht de Sochi, Rusia. SIPA/PHOTOSPORT 14/11/2025 Football, Chile National team - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

La Selección chilena volverá a la acción cuando enfrente este sábado, a las 12:00 horas de nuestro país, el amistoso ante Rusia en Sochi, por la fecha FIFA de noviembre.

Este viernes, el volante Vicente Pizarro anticipó el cotejo ante los dueños de casa y aseguró que la Roja buscará ser protagonista, pese a ser visitante.

"Hemos visto muchos videos del rival, creo que tiene grandes jugadores y una idea muy clara de cómo juegan. Mañana intentaremos hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando, creo que esa es la forma que tiene este equipo de llevar los partidos", expresó el mediocampista de Colo Colo en conferencia de prensa.

"Vamos a intentar ser protagonistas e ir a buscar el partido. Tenemos los jugadores para poder hacerlo. Es un grupo que viene trabajando mucho hace un tiempo", añadió.

Además, agregó: "Estamos todos muy convencidos del trabajo que venimos haciendo, en que Chile puede ser protagonista y puede ir a buscar los partidos. Haremos todo el esfuerzo para ganar".

Por último, sobre la adaptación al clima de Rusia sostuvo: "El tiempo acá lo hemos llevado muy bien. El grupo está muy unido. A pesar del clima, creo que vamos a estar muy bien para el día de mañana y poder hacer un gran partido".