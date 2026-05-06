Vicente Pizarro entregó la clave de su gran momento junto a Rosario Central

Archivo - Chile.- Ahora aseguran que Pizarro podría dar un salto a un club grande de Argentina - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 May. (ATON) -

El volante chileno fue figura en el triunfo como local del cuadro "canalla" ante Libertad de Paraguay, resultado que dejó al conjunto argentino como puntero de su grupo y cerca de clasificar a la siguiente etapa de Copa Libertadores.

Pese a vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero, y nada menos que en el exigente balompié trasandino, Vicente Pizarro no ha sentido la presión y ya se erige como una de las grandes figuras de Rosario Central.

El volante chileno tuvo una destacada actuación en el triunfo por 1-0 del cuadro "canalla" ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, en un partido donde el nacional recibió diversos elogios, incluso desde la transmisión.

Tras el cotejo, el ex mediocampista de Colo Colo aseguró que el apoyo del público fue la clave para conseguir un festejo que acercó al conjunto rosarino a una clasificación a la siguiente etapa del torneo continental.

"En la Copa es importantísimo. Hoy el ambiente de la gente nos ayudó muchísimo para sacar el partido adelante. Nos vamos muy contentos y ahora a descansar para pensar en lo que viene", expresó el nacional.

Además, sobre su gran momento, expresó: "Me siento bien, muy contento, desde que llegué el grupo me recibió de forma espectacular. Hay un grupo humano tremendo con grandes jugadores de experiencia, que son los que llevan este grupo adelante. Yo me he sentido muy cómodo desde que llegué; y contento, porque se nos están dando los resultados. Hoy creo que no dejamos de insistir. Nos pasó en otros partidos que nos cuesta hacer el gol, pero la actitud del equipo. Fuimos para adelante siempre".

Consignar que Rosario Central es puntero del Grupo H, con 10 puntos, pero ahora tendrá que enfocarse en el duelo de este domingo ante local frente a Independiente de Avellaneda, por la Liga Profesional Argentina.