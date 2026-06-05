Vicente Pizarro y momento de la Roja: "Chile no puede seguir donde está"

Archivo - Chile.- Vicente Pizarro entregó la clave de su gran momento junto a Rosario Central - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El volante del combinado nacional anticipó el amistoso de este sábado ante Portugal en Oeiras, Lisboa, y se refirió al delicado presente que vive la Selección, fuera del Mundial 2026 y como último de Sudamérica.

La Selección chilea se alista para enfrentar este sábado el amistoso ante Portugal en Oeiras, Lisboa, por la fecha FIFA de junio.

Este viernes el volante Vicente Pizarro anticipó en conferencia de prensa el duelo ante el combinado luso, al cual resaltó por estar cargado de estrellas mundiales.

"Siempre es lindo enfrentar a una selección de ese nivel. Portugal tiene grandes jugadores que han disputado finales de Champions League y juegan en los mejores equipos del mundo. Así que será un lindo partido", expresó el mediocampista de Rosario Central.

De todas formas, el ex Colo Colo enfatizó: "Nos tenemos que enfocar en nosotros, en hacer un buen partido. Tenemos las herramientas para hacer una gran presentación".

Además, "Vicho" asumió el delicado momento que vive la Roja, fuera del Mundial 2026 y como último de Sudamérica: "Tenemos la ambición de sacar esto adelante. Creemos que Chile no puede seguir en el lugar que está, merece mucho más. Tenemos la convicción de que, con el grupo de jugadores que hay, saldremos adelante".

"Mientras más jugadores tengamos jugando en el extranjero, eso nos hará mejor a todos, tanto personalmente como equipo. Lo importante es que estemos todos compitiendo a gran nivel", sentenció Pizarro.