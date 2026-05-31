Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Vicente Pizarro es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Uruguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El cuadro rosarino cayó ante Estudiantes de La Plata, futuro rival de Universidad Católica en la Copa Libertadores. Tras el encuentro, Vicente Pizarro se integrará a los trabajos de la selección chilena.

Vicente Pizarro y Rosario Central quedaron eliminados de la Copa Argentina tras caer por 3-0 frente a Estudiantes de La Plata, en un duelo válido por los dieciseisavos de final del certamen trasandino. El encuentro, disputado a partido único, se jugó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El volante nacional fue titular en el conjunto "canalla", aunque fue sustituido durante el entretiempo por Julián Fernández.

Por su parte, el cuadro "pincharrata", próximo rival de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores, avanzó a la siguiente ronda gracias a los goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Pizarro, quien se ha consolidado como titular en el esquema dirigido por Jorge Almirón, ahora viajará a Chile para incorporarse a los entrenamientos de la selección nacional, con miras a los partidos amistosos frente a Portugal y Congo.