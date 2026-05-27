Vicepresidente de ByN y gesto a hinchas de la UC: "Fui víctima, no victimario"

Archivo - Chile.- Colo Colo ya tiene al reemplazo de Cepeda: oficializó fichaje de Javier Pastrán - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 May. (ATON) -

Eduardo Loyola pidió disculpas y explicó el obsceno gesto que realizó a fanáticos del cuadro cruzado en el Claro Arena.

El clásico donde Colo Colo derrotó a Universidad Católica en el Claro Arena estuvo marcado por el polémico final, pues al término del partido se originó una pelea entre jugadores de ambos planteles.

Pero también, un video captó a Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, levantando el dedo del medio en respuesta a varios insultos de los hinchas cruzados.

Por eso, este miércoles el dirigente del Cacique pidió disculpas desde el estadio Monumental, donde explicó el incidente con los fanáticos del conjunto de la franja.

"Ustedes me conocen hace muchos años. Yo soy un hombre tranquilo, soy un hombre de paz, que siempre intenta buscar consenso y de muy bajo protagonismo. Yo no ando buscando estar en los medios. Ese día, yo llegué al estadio muy resfriado, como le he contado a algunos de ustedes con los que conversé a la entrada. Durante todo el partido, no obstante que en la cancha había algunos incidentes, la relación con los hinchas de Católica fue extraordinaria", comenzó diciendo el regente.

"Ellos metieron su gol, celebraron, nosotros metimos los nuestros, celebramos, y así transcurrió todo el partido. Al término del partido, bajamos al camarín y como no llegaban los jugadores, me llamó la atención y salí al extremo, al borde del túnel. Vi con estupor que los incidentes seguían. En mi infinita bondad, porque la tengo, intenté, me di vuelta y miré a los hinchas de la Católica y les hice que se calmaran, en mala hora, porque gente aparentemente bien educada me insultó, me tiraron de todo, se acordaron de mi mamá infinitas veces", añadió.

Luego, agregó: "Mi mano derecha se levantó y de mi mano derecha un dedo hizo un gesto que no me enorgullece, obviamente, porque mi deber como dirigente es conservar la calma. Pero la hinchada tiene que entender que la falta de respeto no la ocasioné yo. Yo fui víctima, no victimario. Me disculpo, doy explicaciones desde lo más profundo de mi alma a todos quienes se pudieran haber sentido ofendidos, pero yo creo que en el fútbol y particularmente con personas mayores como yo que ya debiéramos estar en los cuarteles de invierno y no obstante eso, estamos acompañando a nuestros clubes, debiera haber un poquitito más de respeto".