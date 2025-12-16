Vicepresidente de ByN: "Vidal es un personaje, pero es uno más del plantel"

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 El jugador de Colo Colo Arturo Vidal es fotografiado durante el partido por la Supercopa 2025 contra Universidad de Chile disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 14/09/2025 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Dic. (ATON) -

Eduardo Loyola le rayó la cancha al "King" y se refirió a sus últimas conductas y su continuidad en Colo Colo.

Las últimas acciones de Arturo Vidal, como el punto de prensa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el mensaje por la salida de Mauricio Isla y las supuestas diferencias con el técnico Fernando Ortiz, han generado molestia en un sector de Blanco y Negro.

Un director de la concesionaria que administra a Colo Colo, muy cercano a Aníbal Mosa, como es Eduardo Loyola, le rayó la cancha al experimentado volante del Cacique.

"Colo Colo es una institución que tiene una sola cabeza: el directorio. Y el directorio resuelve lo que es imprescindible para la gobernanza del club", expresó el vicepresidente en conversación con radio Cooperativa.

Sobre la continuidad del "King", el directivo sostuvo: "Arturo tiene contrato vigente y bueno, debe someterse a las normas de la institución".

Por último, Loyola sentenció que el mediocampista "es un personaje, pero es uno más del plantel".