Vicepresidente de Nacional: "Pedí un grupo Coquimbo y se dio"

Futbol, Huachipato vs Coquimbo Unido Sexta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Coquimbo Unido Alejandro Camargo es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 20 Mar. (ATON) -

Flavio Perchman ninguneó al cuadro "pirata" al expresar, tras el sorteo de la fase grupal de Copa Libertadores, que deseaba tener al cuadro "pirata" y Universitario de Perú como rivales por ser más "accesibles" que el resto.

Coquimbo Unido volverá a disputar en este 2026 la Copa Libertadores, esta vez en su calidad de campeón vigente del fútbol chileno.

El cuadro "pirata" conoció la noche del jueves sus rivales tras el sorteo realizado en Paraguay, el cual determinó que el conjunto nortino enfrente a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia.

Después del sorteo, el vicepresidente del elenco charrúa, Flavio Perchman, manifestó su conformidad por el grupo que le tocó a su equipo, pues confesó que él quería enfrentar al equipo peruano y a los nacionales, por considerarlos como más "accesibles" que el resto.

"Yo pedí a Universitario y Coquimbo en el grupo, y se dio. No estamos en una situación de subestimar a nadie, pero si me pedías armar un grupo para jugar la copa, mejor que esto, difícil", expresó el directivo del "Bolso" en diálogo con DSports Uruguay.

"Salvo Tolima, son dos viajes accesibles, porque Coquimbo juega en Santiago y Universitario en Lima. No nos tocó ningún brasilero, ningún argentino, algo que no pasaba hace mucho tiempo", añadió.

Por último, Perchman sostuvo: "Sería un gran fracaso no pasar de ronda. Tenemos todos los elementos para seguir en la Libertadores".