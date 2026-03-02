Víctor Dávila y opción que tuvo en Colo Colo: "Nunca estuvo en mi cabeza"

Archivo - Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Victor Davila es fotografiado durante el partido de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado en el estadio Nacional d - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 2 Mar. (ATON) -

El delantero chileno se refirió a los rumores sobre una supuesta chance en el Cacique y los motivos para quedarse en el América de México.

Colo Colo buscó repatriar a Víctor Dávila como fichaje en este inicio de temporada 2026. Sin embargo, la operación nunca se concretó debido a la negativa del delantero chileno de salir del América de México.

El atacante nacional se refirió a los motivos para querer mantenerse en las Águilas, pese al momento que vive el cuadro azulcrema.

"El fútbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien, todos están al lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza", explicó el ariete en conversación con Récord.

"Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las críticas", añadió el formado en Huachipato.

En la misma línea, agregó: "Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza".

Por último, Dávila sostuvo: "El trabajo duro es importante para volver a agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo".