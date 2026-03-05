Víctor Dávila sufrió grave lesión en el América y abandonó en camilla llorando

Archivo - Futbol, Chile vs Peru. Fase de grupos, Copa America 2024. El jugador de Chile Victor Davila es fotografiado contra Peru durante el partido de Copa America por el grupo A disputado en el estadio AT&T en Texas, Estados Unidos. 21/06/2024 Jose Lui - MEXSPORT/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Mar. (ATON) -

El delantero chileno del América sufrió una fuerte lesión en la rodilla durante el primer tiempo en el partido ante el FC Juárez.

Lamentable situación la que vivió Víctor Dávila en México. El delantero chileno sufrió una gravísima lesión en la derrota por 2-1 del América ante Juárez, por la novena fecha del Torneo de Apertura de la Liga MX.

Sobre el final del primer tiempo, a los 36', el atacante nacional recibió un balón dentro del área, pero pisó mal con la pierna derecha, realizó un mal movimiento en la rodilla que se le trabó en el pasto y tras caer no pudo levantarse.

Dávila gritó de dolor tirado en el pasto y tuvo que salir de la cancha en camilla llorando y consolado por sus compañeros en las Águilas.

Hasta el momento, el conjunto azulcrema no ha actualizado el estado del criollo, pero los medios aztecas ya hablan de una grave lesión de rodilla que lo tendría largos meses fuera.

Tras el partido, el técnico André Jardine sostuvo que "lo de Dávila preocupa bastante, es algo de la rodilla, no sabemos exactamente aún la gravedad, parece ser bastante serio".