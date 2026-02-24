Vidal y cambio en la relación con Fernando Ortiz: "Hablamos cara a cara"

Futbol, Colo Colo vs Everton. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal es fotografiado junto a su entrenador Fernando Ortiz durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Feb. (ATON) -

El volante y referente de Colo Colo explicó cómo mejoró la relación con el entrenador argentino, lo cual ayudó para el buen presente de cuadro albo, que marcha como uno de los punteros del Campeonato Nacional.

Pese a debutar con una derrota frente a Deportes Limache, Colo Colo lleva una racha de tres victorias consecutivas que lo tienen como uno de los punteros -el otro es Huachipato- en este inicio del Campeonato Nacional 2026.

Con esto, ya parecen quedar atrás los cuestionamientos al técnico Fernando Ortiz y hasta la polémica con Arturo Vidal.

De hecho, el propio "King" explicó cómo mejoró la relación con el estratego argentino. En conversación con TNT Sports, el volante expresó: "Hablando se arreglan las cosas y se mejora. Él, yo o cualquiera de los compañeros siempre tratamos de hablar o buscar la solución para mejorar lo que es Colo Colo. Acá lo más importante es el club, los jugadores y entrenadores pasan".

"Entonces, nada, hablamos, como me ha pasado siempre. Yo en todos los equipos en que he estado me ha tocado hablar con los entrenadores en momentos buenos y malos, pero eso es lo que tiene que hacer un jugador cuando es importante", añadió el oriundo de San Joaquín.

Además, el bicampeón de América con la Roja agregó: "No hubo problemas, sí lo hablamos cara a cara y las cosas siguen así. Por eso el equipo está tan unido, se ven las cosas bien, porque creo que en los momentos difíciles es donde uno tiene que hablar y tratar de arreglarlo lo antes posible".

Consignar que Vidal y Colo Colo se preparan para afrontar este domingo el Superclásico ante Universidad de Chile, el cual se disputará a las 18:00 horas en el estadio Monumental.