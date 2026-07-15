Vidal tras nueva remontada de Argentina en el Mundial: "Ingleses cagones"

Futbol, Deportes La Serena vs Colo Colo. Fecha 14, Liga de primera 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal, es fotografiado al termino de un partido de la liga de primera disputado en el estadio La Portada en La Serena, Chile. 30/05/2026 Alejandro - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 16 Jul. (ATON) -

El volante y referente de Colo Colo se pronunció nuevamente en redes sociales, esta vez para celebrar el paso de la Albiceleste a la final de la cita planetaria y darle un duro mensaje a los británicos.

Argentina se convirtió en el segundo finalista del Mundial 2026 tras remontar para derrotar este miércoles por 2-1 a Inglaterra, por lo que la Albiceleste irá el domimgo por el bicampeonato en la definición ante España.

Y tal como lo hizo en la primera semifinal entre los hispanos y franceses, Arturo Vidal reaccionó a través de redes sociales.

En ese sentido, el volante y referente de Colo Colo celebró la victoria del combinado trasandino al publicar el mensaje "Mercedido", con una imagen donde aparecen sus compañeros del Cacique Javier Correa y Maximiliano Romero abrazándose con los festejos argentinos de fondo.

Pero además, el bicampeón de América con la Roja le pegó a los británicos al escribir más abajo "Ingleses cagones", en referencia a su defensivo planteamiento tras abrir el marcador.

Consignar que Vidal venía de jactarse en redes sociales de dar a España como favorita al título, por lo que habrá que esperar al domingo si su pronóstico se cumple.