Viejo conocido del fútbol chileno será DT de Lucas Cepeda en Elche

Archivo - Chile.- El Elche de Cepeda y Dituro, aseguró la permanencia en La Liga de España - Joshua Devenie / www.photosport.cl - Archivo

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El cuadro ilicitano anunció como nuevo entrenador a un estratego argentino que tuvo un irregular paso por Unión La Calera y posteriormente dio el salto al exterior.

Elche, cuadro donde milita el delantero nacional Lucas Cepeda, anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Éder Sarabia al término de una campaña donde los ilicitanos sufrieron hasta la última fecha con la permanencia en La Liga.

Para evitar que eso ocurra de nuevo, el conjunto franjiverde apostó por el arribo del director técnico argentino Martín Anselmi, quien resultó ser un viejo conocido del fútbol chileno.

El trasandino arrancó su carrera en solitario en los banquillos dirigiendo a Unión La Calera en 2022 y después de cosechar apenas tres triunfos en quince encuentros, fue cesado de su cargo pero apareció sorpresivamente como flamante DT de Independiente del Valle, donde había sido ayudante de Miguel Ángel Ramírez.

Con el elenco negriazul, el adiestrador se consagró campeón de la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador en ese mismo 2022 y al año siguiente, levantó la Supercopa ecuatoriana y la Recopa Sudamericana.

Posteriormente, el técnico nacido en Buenos Aires tuvo un buen paso por Cruz Azul que le permitió dar el salto al Porto en 2025 y tras una seguidilla de malos resultados, se anunció su salida. Durante el primer semestre de 2026 firmó por Botafogo pero su proceso llegó a su fin poco después de caer eliminado en tercera fase de Copa Libertadores.

Cabe recordar que Cepeda tuvo una compleja adaptación en Elche, ya que si bien en un momento asomó como titular, perdió rápidamente esa condición y empezó a alternar con varios partidos en la banca. Por si fuera poco, ni siquiera fue citado al duelo donde su club aseguró la salvación en el torneo español.

En total, el chileno disputó 399 minutos repartidos en diez cotejos, periodo en el cual solo pudo convertir un gol.