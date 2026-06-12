Futbol, Universidad Catolica vs Nublense. Fecha 5, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad Catolica, Juan Ignacio Diaz, izquierda , disputa el balon contra Franco Rami de Nublense durante el partido de Copa de la Liga disputado en el estadio - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

Juan Ignacio Díaz, defensa de Universidad Católica, resaltó la importancia del choque de este domingo ante Universidad de Concepción para que los cruzados, al menos, mantengan la distancia que tienen con el Cacique.

En vísperas del duelo de este domingo aten Universidad de Concepción, el defensa de Universidad Católica, Juan Ignacio Díaz, resaltó la importancia del cotejo con el objetivo de seguir soñando con darle caza al líder de la Liga de Primera, Colo Colo.

"Una semana larga, después de tanto tiempo, nos tocó descansar dos días, ahora entrenamos muy intenso, se viene un partido muy importante para acercarnos a Colo Colo", indicó el zaguero en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el central argentino sostuvo que "ojalá que podamos sumar los tres puntos, es algo que nos interesa mucho y es muy importante para lo que queda de campeonato".

Con respecto al hecho de volver a enfrentar al Campanil después de sus cruces por Copa de la Liga, el trasandino admitió que "ya sabes como juega el equipo contrario, juegan bien, tienen dinámica. Nosotros tenemos que aprovechar la confianza que venimos teniendo para el domingo sumar tres puntos y acercarnos".

Sobre la temporada que ha tenido la UC, el oriundo de Ensenada aseveró que "haciendo el análisis del semestre creo que hicimos un muy buen papel, todavía falta más. Se jugaron muchos partidos, fuimos de menos a más, tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando".

Cabe recordar que el conjunto cruzado marcha segundo en la tabla con 23 puntos, diez unidades por debajo del Cacique, que mañana mide fuerzas con Cobresal.