La U visita a San Felipe en busca de sellar su avance en Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Union San Felipe Fecha 4, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Ignacio Vasquez, derecha, disputa el balon con el defensa de Union San Felipe durante un partido de Copa Chile realizado en el estadio Nacional - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El cuadro azul se mide al conjunto aconcagüino desde las 18:00 horas de este miércoles en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, en partido pendiente por la última fecha del Grupo D.

Universidad de Chile vuelve a la acción por la Copa Chile 2026. El cuadro azul visita este miércoles, a las 18:00 horas, a Unión San Felipe en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, en partido pendiente por la sexta y última fecha del Grupo D.

El conjunto estudiantil buscará la clasificación a los octavos de final de la competencia, donde lidera la zona con 10 puntos y es seguido por Unión La Calera, con ocho unidades y el elenco aconcagüino con siete positivos.

Por eso, si el equipo laico cae en esta jornada por tres goles de diferencia, quedará eliminado del torneo. En tanto, con un triunfo clasificará con tranquilidad y con el liderato; mientras que el empate también le sirve para avanzar.

Para este cotejo, el técnico Fernando Gago mandará con un equipo alternativo, debido a que varias de sus figuras no viajarán, como es el caso de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

Por su lado, Unión San Felipe llega golpeado al encuentro, todo después de sufrir una dura goleada por 5-1 en su visita a Deportes Antofagasta durante el fin de semana en el torneo de la Pimera B.