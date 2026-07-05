La U visita a Wanderers en busca del liderato de Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Agustin Arce, centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Santiago Wanderers durante el partido de la Copa Chile disputado en el - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Los Azules enfrentan a los Caturros en Valparaíso con un par de importantes regresos en la citación

El liderato del grupo D quedó al alcance de la Universidad de Chile luego del empate protagonizado por Unión San Felipe y La Calera, por lo que una victoria ante Santiago Wanderers la acercaría a la clasificación a octavos de final.

El panorama de la U no ha sido fácil a raíz de las permanentes lesiones que han azotado a su plantel esta temporada, y su entrenador Fernando Gago sigue sin contar con el delantero Eduardo Vargas, el defensa Matías Zaldivia y el volante Charles Aránguiz.

Las bajas se incrementaron con la ausencia por suspensión de Marcelo Morales. A él se suman Lucas Assadi y Franco Calderón, que por determinación del entrenador quedaron al margen. Pero no todo es negativo, ya que el adiestrador puede contar para el pleito con los valpinos con los regresos de Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero.

Con este panorama, el más probable once estelar que saldría al gramado del Elías Figueroa Brander sería con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Si los universitarios se imponen a los Caturro alcanzarían as diez unidades y quedarían al tope del grupo D de la Copa Chile, pero como es la zona más disputada del torneo, si los wanderinos logran la victoria totalizarían seis puntos, dos menos que el líder Unión La Calera y uno por debajo de San Felipe, dejando para la última fecha a todos los equipos con claras opciones de clasificar a la ronda de los 16 mejores del campeonato que tiene como premio final la clasificación a Copas Internacionales.

El partido se disputará a contar de las 12:30 con el arbitraje de Claudio Díaz, abriendo la jornada dominical de la Copa Chile que contempla otros ocho partidos.