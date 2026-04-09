Futbol, Universidad Catolica vs Boca Juniors Fase de grupos, Copa Libertadores 2026. El jugador de Boca Juniors Ander Herrera es fotografiado durante el partido de copa libertadores por el grupo D contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 10 Abr. (ATON) -

Ander Herrera salió al paso en redes sociales sobre una controvertida acción que dejó con el defensa Juan Ignacio Díaz en el duelo por Copa Libertadores.

La victoria de Boca Juniors por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena, por el debut en la fase grupal de Copa Libertadores, dejó una polémica jugada protagonizada.

La acción fue protagonizada por Ander Herrera, volante del cuadro xeneize, y Juan Ignacio Díaz, defensa del conjunto cruzado, luego de que una fotografía capturara el momento exacto en que el puño del jugador español estaba cerca del rostro del futbolista estudiantil tras una intensa disputa por un balón aéreo.

La postal se difundió rápidamente a través de Instagram y X. Y ante la ola de comentarios y especulaciones, el propio mediocampista salió al paso en redes sociales.

En una publicación de la cuenta partidaria "Equipo a Todo Boca", Herrera contestó con humor y tono burlesco: "Parece piña -golpe-, pero juro que no es. Sólo intentaba sacármelo de encima".