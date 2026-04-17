Volante de Chile Sub 17 y secreto para clasificar al Mundial:"Somos una familia"

Futbol, Chile vs Argentina. Copa UC Sub 17, 2025. El equipo de Chile es fotografiado contra Argentina durante el partido de la Copa UC Sub 17 realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, Chile. 20/12/2025 Felipe ZancaPhotosport Football, Chile vs - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Abr. (ATON) -

Sebastián Melgarejo resaltó la preparación del combinado nacional para sentenciar el cupo a la cita planetaria que se disputará en Qatar en noviembre próximo.

La Selección chilena Sub 17 dirá presente por segunda vez consecutiva en el Mundial de la categoría, que se disputará en noviembre próximo en Qatar, tras sellar su clasificación con una goleada por 4-0 ante Bolivia, por los playoffs del Sudamericano de Paraguay.

Por eso, en el plantel de la Roja celebraron con todo. En ese sentido, el volante Sebastián Melgarejo, reveló el secreto que logró al equipo sellar el cupo a la cita planetaria.

"El equipo venía teniendo esa buena alegría desde mucho antes, desde el primer partido. Somos una familia, entonces estamos bien unidos en ese sentido", expresó el mediocampista.

"Tuvimos hartos partidos anteriores el cual nos sirvió para que llegáramos de buena manera al Sudamericano y que no nos pille así mal parados por así decirlo o de mala manera. Creo que nos sirvió mucho y hasta ahora pudimos lograr el paso", añadió.

Consignar que la Selección chilena tendrá que volver a salir a la cancha en su último partido del Sudamericano, cuando enfrente este sábado, a las 19:00 horas, a Uruguay por el quinto puesto.