Volante de la U: "Estamos ahí no más de pelear el título"

Futbol, Coquimbo Unido vs Universidad de Chile Fecha 7, Liga de primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero, centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Coquimbo Unido durante un partido de la liga de primera - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 17 Mar. (ATON) -

El paraguayo Lucas Romero resaltó la victoria conseguida frente a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, y aseguró que los vuelve a colocar en la lucha por la corona en el Campeonato Nacional.

Universidad de Chile volvió al triunfo tras vencer el pasado sábado a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y dejó atrás una complicada semana en medio de la salida de Francisco Meneghini de la banca.

La victoria fue una tremenda inyección anímica para el plantel del conjunto estudiantil, tal como lo aseguró el volante paraguayo Lucas Romero, quien aseguró que el festejo les permitirá pelear el título.

"Muy lindo sumar minutos, fue increíble. A seguir por esa senda. Tocó jugar y con la victoria se vino muy bien, así que hay que seguir con todo", comenzó diciendo el guaraní en conversación con radio ADN.

"Estamos ahí no más, hay que levantar esto con muchas más victorias. Todo se puede. Mi objetivo está en sumar minutos acá en el club, dar lo mejor y después pensar en el Mundial, que va a venir por añadidura", añadió Romero.

Consignar que los azules se alistan para debutar en la Copa de la Liga 2026, donde enfrentarán este viernes a Deportes La Serena a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.