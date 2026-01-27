Volante uruguayo podría fichar a la U: "Estoy esperando a ver qué sucede"

Archivo - Chile.- La U ya tendría casi listo a su primer refuerzo: "Tenemos un preacuerdo" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Ene. (ATON) -

Nicolás Fernández, mediocampista que milita en el Club Atlético Progreso de la Primera División uruguaya, surgió como opción en las últimas horas para arribar al cuadro azul.

Cuando faltan tres días para su debut en el Campeonato Nacional 2026, Universidad de Chile todavía podría sumar refuerzos en este mercado de fichajes.

Es que en las últimas horas surgió el nombre del volante uruguayo Nicolás Fernández, de 22 años y que milita en el Club Atlético Progreso de la Primera División charrúa, como opción para arribar a los azules.

De hecho, el propio joven mediocampista se mostró ilusionado en poder incorporarse al conjunto estudiantil. "Hay muchos rumores sobre la U y Liverpool. El sábado antes del partido surgió una publicación sobre el equipo chileno y la verdad es que fue una locura. Lo que tenga que pasar, que pase", expresó el jugador en conversación con Carve Deportiva.

"Hasta en WhatsApp me llegan mensajes. Hay que tomarlo con tranquilidad, aunque es difícil, porque es un cuadro muy importante", añadió.

Además, agregó: "Nunca me esperé que tanta gente me hable, como los hinchas de ellos. Estoy esperando a ver qué sucede, tampoco quiero volverme loco".