Vozinha aterriza el martes a Chile para firmar por Colo Colo

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Maximiliano Guti rrez, de Chile, regatea a Vozinha, de Cabo Verde, para marcar un gol durante el partido entre Chile y Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El arquero estuvo de vacaciones en Cabo Verde tras su participación en el Mundial.

Las expectativas crecen y, conforme pasan las horas, aumentan aún más.

Desde que el viernes el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunciara oficialmente que se había llegado a acuerdo con el arquero Vozinha para vestir la camiseta de Colo Colo, se han sucedido comentarios, rumores, trascendido e informaciones sobre la venida del portero que fue una de las figuras del último Mundial exhibiendo los colores de la selección de Cabo Verde.

Entre lo que ya está definido es en la llegada de Vozinha a Chile. Será este martes, procedente de su país donde pasó un corto período de vacaciones tras la Copa del Mundo -según él mismo confirmó en su Instagram- para de inmediato realizarse los exámenes médicos y, según lo resultados de ellos, firme su contrato y sea presentado en el estadio Monumental.

Pero también ha habido rumores y ellos han tenido que ver con el contrato que firmará con Colo Colo y el monto que recibirá mensualmente.

En lo primero hay dos versiones: una que el arquero firmará hasta diciembre de este año y que tendrá una cláusula de extensión si es que se cumplen ciertos objetivos. Otra que su estadía ya estaría asegurada por 18 meses.

En cuanto a su sueldo, si bien se han dado muchas cifras, existe una que parece más cercana a la realidad: Vozinha recibiría 24 millones de pesos mensuales en su estadía en la escuadra alba.