Vozinha firmó su contrato y ya es oficialmente flamante fichaje de Colo Colo

Chile.- L'Equipe: "Vozinha fue recibido en Chile por una multitud impresionante" - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El portero caboverdiano, quien arribó la noche del domingo a Santiago, se realizó este lunes los exámenes médicos. Tras superar los chequeos estampó su firma para ser anunciado formalmente como refuerzo del Cacique.

Se hizo esperar pero ya es oficial. Colo Colo anunció este lunes el flamante fichaje de Vozinha, portero que fue sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Tras arribar la noche del domingo a Santiago ante un tremendo recibimiento de hinchas, el arquero africano de 40 años se realizó este lunes los exámenes médicos de rigor y por la tarde firmó su contrato con el Cacique.

"¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. Bienvenido a la familia colocolina", publicó el club en sus redes sociales.

El vinculo del golero, quien fue elegido en el once ideal del la cita planetaria, será hasta diciembre de este año, con un sueldo de aproximadamente 50 mil dólares mensuales (unos 47 millones de pesos). Al término de este 2026 se evaluará una posible extensión por toda la próxima temporada.

Según dio a conocer el Cacique, Vozinha tendrá este martes su primer entrenamiento en el conjunto albo y a las 12:30 se realizará su presentación formal a los medios en el estadio Monumental.

En tanto, el miércoles se realizará su presentación de manera masiva ante los hinchas en el propio reducto de Macul, mientras se espera que su debut oficial sea el próximo 16 de agosto frente a O'Higgins.