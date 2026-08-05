Vozinha posteó en redes sociales por primera vez como jugador de Colo Colo

Futbol, Presentacion oficial de Vozinha El nuevo portero de Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, mas conocido como Vozinha es presentado oficialmente para unirse al plantel este segundo semestre 04/08/2026 Diego Martin/Photosport Football, - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El portero africano, sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026, mostró sus primeras postales en el país tras convertirse en nuevo refuerzo del Cacique.

Después de varios días de incertidumbre por el retraso de su llegada a Chile, finalmente Vozinha ya es oficialmente nuevo fichaje de Colo Colo.

El portero de 40 años, quien fue sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026, firmó el lunes su contrato con el Cacique y el martes tuvo su primer entrenamiento con sus compañeros para después ser presentado oficialmente a los medios.

Y tras su presentación, el golero africano posteó por primera vez desde Chile en sus redes sociales con un mensaje por el que fue felicitado por todo el mundo.

"Llegada a Chile, exámenes médicos completados y contrato firmado. Muy feliz de ser parte de esta gran familia y motivado para dar lo mejor en cada desafío. ¡Vamos Colo Colo!", fue el mensaje que posteó.

Después el cancerbero añadió postales del primer entrenamiento que tuvo con el conjunto albo en el estadio Monumental.