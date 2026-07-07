Vuelco en el futuro de Damián Pizarro: Udinese le daría nueva oportunidad

Archivo - Chile.- Tomaría fuerza el fichaje de Pizarro en Audax: "Conversaciones muy avanzadas" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Desde Italia aseguraron que el joven delantero chileno, cuya salida de Racing de Avellaneda sería inminente, podría volver al cuadro bianconero de cara a la próxima temporada.

Desde hace semanas que se viene vinculando a Damián Pizarro con un regreso al fútbol chileno como fichaje de Audax Italiano al ser inminente su partida de Racing de Avellaneda. Sin embargo, el futuro del joven delantero chileno daría un vuelco.

Es que desde Italia dieron a conocer en las últimas horas que el atacante nacional podría volver a Udinese, cuadro dueño de su pase y que le daría una última oportunidad en el primer equipo.

"El delantero chileno fue cedido a Racing con el objetivo de recuperar la regularidad y minutos de juego tras una difícil primera temporada en Europa. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El tiempo de juego que tuvo en Argentina fue limitado y su desarrollo sufrió un revés inesperado", sostuvo el medio partidario Tutto Udinese.

"La posibilidad de un pronto regreso a Udine es cada vez mayor. El club pretende evaluar cuidadosamente al jugador durante su retiro de verano para determinar la mejor solución para su desarrollo", añadió el citado medio.

Por último, la publicación agregó: "La inversión realizada en Pizarro sigue siendo significativa, y nadie en Udine parece dispuesto a renunciar tan pronto a un talento que aún cuenta con admiradores y un gran potencial por explotar".