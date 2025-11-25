Walter Montillo y sanción a Michael Clark: "Es algo que ensucia lo deportivo"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Antofagasta Trigesima cuarta fecha, campeonato nacional 2020. El jugador de Universidad de Chile Walter Montillo es fotografiado durante el partido futbol de primera division disputado en el estadio Nacional de - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 25 Nov. (ATON) -

El ex volante de Universidad de Chile lamentó la situación que salpica al club con la sanción al presidente de Azul Azul.

A pesar de que Walter Montillo partió desde hace rato de Universidad de Chile y se retiró del fútbol profesional, sigue pendiente de la actualidad del cuadro estudiantil.

Por eso, el otrora volante se refirió a la sanción que recibió Michael Clark, presidente de Azul Azul, de parte de la Comisión para el Mercado Financiero, y lamentó lo ocurrido, debido a que "ensucia un poco lo deportivo".

"La verdad es lo que decía un poco antes y son esos negocios que aparecen por detrás de lo que es el fútbol. El que más se ensucia es el que hace las cosas mal, pero en una institución tan grande habría que cuidar cada detalle, porque si estás trabajando para la gente, para el jugador, debes cuidar que no pasen estas cosas", reconoció el argentino en diálogo con radio Cooperativa.

"Es una manera de ensuciar lo deportivo. No se puede meter en la misma bolsa a todos, pero no está bueno que pasen estas cosas. El hincha, el que paga su entrada para ver a su equipo lo que menos quiere es que su equipo salga en las noticias por cosas como estas. Uno quiere que el fútbol sea lo más transparente posible y que gane el mejor, y que con estas tecnologías que están llegando sea justo. A mí me gusta el fútbol limpio, el fútbol transparente y en el que el hincha cree y que si el otro me ganó, que sea porque fue mejor", añadió.

En otro tema, sobre el actual nivel de la U, sostuvo: "Gustavo (Álvarez) le dio una identidad al equipo, a la institución. Venían varios años sin una identidad de un entrenador serio, con la misma metodología cuando gana o pierde, y eso estuvo bueno, porque la U venía sufriendo, peleando el descenso y ahora encontró una manera de trabajar".

En cuanto a un retorno de Joaquín Larrivey al club, comentó: "Sería lindo ver a Larrivey en la U, pero creo que es casi imposible porque en ese momento con más de 45 goles y más joven que ahora, le pidieron dar un paso al costado. Siempre a Mayo se lo ofrecí, pero ellos toman decisiones y buscan otro perfil. Larrivey se cuida mucho y con la cabeza que tiene, y como entiende el juego siempre está bien cuidado".

Por último, sobre su momento más recordado en la U, Montillo expresó: "El que más me marcó fue un gol a San Felipe en Coquimbo por la situación que estaba pasando Santino, hospitalizado y yo fuera de casa. El gol a Flamengo fue un momento feliz para mí, para la hinchada, pero si tengo que elegir un momento es ese gol en Coquimbo. Si bien todos sabían lo que pasaban con mi hijo, para mí y mi señora fue un momento muy importante".