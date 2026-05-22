Walter Ribonetto reveló el factor clave para el empate de Everton ante Coquimbo

Futbol, Everton vs Coquimbo Unido, Fecha 13, campeonato nacional 202 El entrenador de Everton, Walter Ribonetto, es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 22/05/2026 Manuel - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

El entrenador del elenco auriazul destacó un par de aspectos que resultaron clave para que sus dirigidos pudieran emparejar las cifras frente al enrachado elenco pirata.

Everton tuvo que remar desde atrás pero finalmente logró su cometido y cosechó un sufrido empate a uno ante Coquimbo Unido, frenando en seco la racha de triunfos que arrastraba el cuadro pirata entre todas sus competencias.

Tras el cotejo, el director técnico del elenco viñamarino, Walter Ribonetto, dialogó con TNT Sports y desglosó el trámite del compromiso, reconociendo la superioridad que ejerció el rival durante algunos pasajes.

"El partido fue parejo, complejo en cuanto a situaciones. En el primer tiempo no fluimos como queríamos. Sabíamos de las virtudes del rival, de transiciones y que juega mucho por banda y termina con pelotas de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro. No estuvimos dinámicos ni encontramos progresión", apuntó el DT.

Sin embargo, el estratego subrayó que "en el segundo tiempo, el equipo nunca tiró la toalla. Con personalidad, ganas de revertir y carácter pudimos empatar. Tuvimos posibilidades para ganar, pero estos partidos en otro momentos los perdíamos. Este equipo mostró hombría para sacarlo adelante".

Respecto de la competencia interna en el club ruletero, Ribonetto sostuvo que "no podíamos acelerar en el primer tiempo para terminar jugadas rápidas. En el segundo tiempo los podíamos lastimar, lo manifestó Esteban (Kirkman), 'Nico' (Baeza), 'Juli' Alfaro, (Felipe) Villagrán, el mismo (Cristopher) Barrera lo puede hacer bien, todos están en condiciones. Lo más importante es que el grupo quiere".

Cabe recordar que con esta igualdad el conjunto oro y cielo se instaló en el sexto puesto de la Liga de Primera con 19 puntos, ocho por debajo del líder Colo Colo.