Ya es oficial: Humberto Suazo es el nuevo entrenador de San Luis de Quillota

Futbol, San Luis vs Deportes Copiapo. Fecha 29, campeonato ascenso 2025. El jugador de San Luis, Humberto Suazo, durante el partido de primera division B contra Deportes Copiapo realizado en el estadio Lucio Farina de Quillota, Chile. 24/10/2025 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Nov. (ATON) -

El cuadro "canario" confirmó este jueves como su nuevo estratego a "Chupete", quien se retiró como futbolista profesional hace unas semanas.

En las últimas horas había surgido la noticia de que, tras retirarse hace unas semanas como futbolista profesional en San Luis de Quillota, Humberto Suazo seguiría ligado a la actividad y al cuadro "canario" como su nuevo entrenador.

Y ya es oficial. Este jueves el conjunto quillotano confirmó que "Chupete" será su nuevo estratego, tras la salida de Fernando Guajardo.

"Se escribe una nueva historia... ¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario ¡Vamos San Luis!", publicó el club en sus redes sociales.

Además, San Luis publicó un video con una transición, donde primero aparece el otrora goleador vestido como jugador y luego con el buzo de entrenador y una pizarra.

Consignar que en esta temporada, Suazo ya se desempeñó como uno de los ayudantes de Fernando Guajardo.