La U ya tendría casi listo a su primer refuerzo: "Tenemos un preacuerdo"

Santiago 10 Dic. (ATON) -

El presidente de un club paraguayo confirmó que existen avanzadas gestiones para que los azules sumen a un volante y seleccionado guaraní.

Universidad de Chile ya piensa en la conformación de su plantel de cara a la próxima temporada y ya son varios los nombres que han sido vinculados para arribar al cuadro azul.

En las últimas horas se dio a conocer que el conjunto estudiantil tiene avanzadas gestiones para sumar al volante Lucas Romero, quien milita en Recoleta de Paraguay.

Así lo dio a conocer el presidente del elenco guaraní, Luis Vidal, quien en conversación con Vs Sports expresó: "La primera opción es Chile, tenemos un precontrato. Hay que esperar 48 horas. Posteriormente, vamos por lo de Brasil, que llegaron ofertas menores, y Argentina, que es tercera opción".

Consignar que el mediocampista de 23 años es formado en Tacuary y disputó 34 partidos con Recoleta, con un registro de un gol.

Además, estuvo en las nóminas de la selección de Paraguay desde la fecha FIFA de septiembre, por lo que podría ser opción para disputar el Mundial 2026.