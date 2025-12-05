Yasmani Acosta recibió Premio Nacional del Deporte 2024 e hizo gran anuncio

Premio Nacional del Deporte 2025. El Presidente Gabriel Boric, junto al ministro del Deporte, al ministro de Educacion, y la ministra de Salud, hace entrega del Premio Nacional del Deporte a Yasmani Acosta en el Palacio de la Moneda, Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 5 Dic. (ATON) -

El luchador cubano nacionalizado chileno recibió este viernes en La Moneda el galardón que entrega anualmente el Estado a quien el año calendario anterior se haya distinguido por sus resultados y/o trayectoria.

Jornada especial la de este viernes para Yasmani Acosta. EL luchador cubano nacionalizado chileno recibió este viernes, en el Palacio La Moneda, el Premio Nacional del Deporte 2024, galardón que entrega anualmente el Estado a quien el año calendario anterior se haya distinguido por sus resultados y/o trayectoria.

En la ocasión, el deportista dio a conocer que decidió dejar en La Moneda su medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024, "para que todos los chilenos puedan disfrutarla".

"Es un privilegio estar aquí. Gracias a Chile por la oportunidad que me dio, por seguir creyendo en el deporte y por seguir disfrutando lo que hago hoy en día. También quiero hacer algo en especial. Hace un año atrás, aquí en La Moneda, en la casa de todos los chilenos, les dije que esta medalla no solamente era mía, era de todos ustedes, y hoy quiero que se haga realidad, quiero que sea algo bonito, algo especial", expresó el isleño.

"Y quiero que esta medalla quede aquí, en la casa de todos los chilenos. Que sea parte del Estado de Chile y que todos puedan disfrutarla", añadió.

Consignar que Acosta se impuso a la ganadora del oro paralímpico en canotaje, Katherine Wollermann en la elección de este galardón, por lo que también recibe un cheque por 245 UTM (poco más de 17 millones de pesos).

Francisca Crovetto, otra favorita al ganar oro en el tiro skeet en París 2024, no podía aspirar al premio porque ya lo ganó en 2019, y desde su creación en 2002, solo se entrega una vez.