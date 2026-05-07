Zaldivia y allanamiento en la U: "No nos cambió nada, estamos ajenos a eso"

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Matias Zaldivia es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Nacional - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 7 May. (ATON) -

El defensa de Universidad de Chile se refirió a la polémica por el Caso Sartor que involucra a Michael Clark, ex presidente de Azul Azul. Además, manifestó su deseo de poder renovar en el club y anticipó el duelo frente a Unión La Calera, clave por la Copa de la Liga.

La semana de Universidad de Chile ha estado marcada por el allanamiento que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en el Centro Deportivo Azul, en medio de las indagatorias del Caso Sator que involucra a Michael Clark, ex presidente del conjunto estudiantil.

Por eso, este jueves el defensa Matías Zaldivia fue consultado en conferencia de prensa por el tema y aseguró que la situación no alteró la interna del plantel universitario.

"Lo que te puedo decir es que puertas adentro para nosotros no cambió nada; en el día a día, en lo que respecta a nosotros, al plantel, no cambió nada. Sé que para afuera hay mucho ruido por lo que pasó, obviamente, pero nosotros estamos un poco ajenos a esa situación", expresó el zaguero.

"Hay gente en el club que tiene que manejarla, son ellos los que tienen que responder esas preguntas. Para nosotros no cambió nada de una semana a la otra", añadió.

En otro tema, el defensor se refirió a su futuro y manifestó su deseo de poder renovar con los azules: "El club ya conoce mi postura, es clara. Yo estoy muy cómodo acá. Ellos (la dirigencia) también se me han acercado a decirme lo que pensaban, entonces espero que se resuelva pronto, porque me gustaría quedarme".

Sobre la mejora del equipo en lo futbolístico durante las últimas semanas, sostuvo: "Creo que estamos por el buen camino, se está entrenando muy bien semana a semana. La competencia dentro del plantel es muy alta y eso hace que los niveles de cada jugador suban".

Por último, Zaldivia anticipó el partido del domingo como visita frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga: "Sabemos que es muy importante, porque estar en Libertadores a mitad de año sería algo muy bueno, además de que te da un título. (La Calera) ya nos ganó acá de local. Hay que buscar esos puntos que perdimos de local para terminar en lo más alto del grupo".