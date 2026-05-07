Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri celebra un gol contra Barcelona SC durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Monumental Banco - ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

Santiago 7 May. (ATON) -

El goleador del cuadro cruzado manifestó su molestia por el empate resignado ante Cruzeiro en el Claro Arena jugando con un hombre más casi todo el segundo tiempo. Sin embargo, sacó cuentas positivas y valoró el liderato en el Grupo D de Copa Libertadores.

Pese a que Universidad Católica comparte el liderato del Grupo D de Copa Libertadores con Cruzeiro, en el plantel del cuadro cruzado no quedaron contentos con el empate sin goles ante los brasileños que resignaron la noche del miércoles en el Claro Arena.

Es que los estudiantiles desaprovecharon la chance de escaparse en el grupo, debido a que jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre más por expulsión en el rival.

En ese sentido, el goleador Fernando Zampedri manifestó su molestia por el resultado, al expresar: "Un poco de bronca por no haber logrado los tres puntos, pero estamos en un grupo muy difícil, muy peleado, cualquiera le gana a cualquiera".

"El rival se quedó con uno menos y no lo pudimos aprovechar, pero se plantaron bien con una línea de cinco muy dura para hacerle daño. Nos quedamos con un punto que hoy día sirve, pero esperemos al partido de local que se viene", añadió.

De todas formas, el atacante igual sacó cuentas positivas y se molestó al ser consultado reiteradas veces por el empate: "Muchachos, estamos primeros. Estamos arriba. ¿Quién pensaba que Católica iba a estar arriba hoy? Pongamos los pies sobre la tierra, hay que seguir trabajando. Vamos a seguir luchando, a dar pelea hasta el final para que Católica pase a octavos".