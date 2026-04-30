"Zanahoria" Pérez y sus tres penales atajados ante Gremio: "Es algo atípico"

Futbol, Palestino vs Gremio. Copa Sudamericana 2026. El arquero de Palestino Sebastian Perez, derecha, celebra tras atajar el tercer penal a Carlos Alves de Gremio durante el partido del grupo F de la Copa Sudamericana realizado en el estadio La Cisterna - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El portero de Palestino se refirió a su noche soñada en el empate frente al cuadro brasileño en La Cisterna por la fase grupal de la Copa Sudamericana.

Sebastián Pérez se disfrazó de héroe en Palestino por la Copa Sudamericana. El portero del cuadro árabe fue figura al atajar tres penales de manera consecutiva en el empate sin goles frente a Gremio en La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo D del torneo internacional.

Tras la igualdad, el golero se refirió a su soñada noche ante el conjunto brasileño. En ese sentido, expresó: "Es algo inusual, he tenido noches importantes, donde he sacado grandes resultados, pero lo que pasó hoy día es algo atípico. A veces uno ve también que los arqueros atajan tres penales, pero en una definición de penales, en los 90 minutos es muy difícil lo que pasó. Con el correr de los días y con el tiempo uno irá asimilando lo que pasó esta noche".

Sobre los tres penales atajados a Carlos Vinícius, "Zanahoria" confesó: "En el segundo penal sí creo que me adelanté, él iba dando muchos pasos, nunca se decidía cuándo patear y me jugué un poquito antes. Hay estudio, hay fortuna también. A veces uno puede ver muchos videos, pero es lo que va dictando en el en vivo, cómo está uno como arquero, cómo está el pateador también. Pensé que iban a cambiar de pateador, pero siguió el mismo, así que es un conjunto de cosas".

Además, el cancerbero reveló lo que le dijeron sus compañeros tras el encuentro: "Me felicitaron, también había que mantener para mantener a Palestino en el partido. Si no era ganar, había que sumar para seguir con vida en la fase de grupo".

Por último, Pérez valoró el empate ante Gremio: "Más allá de los penales, siempre sumar es positivo, nos deja con vida en la competencia. Sabemos que si queremos clasificar tenemos que sacar puntos importantes allá en Montevideo y en Brasil".