Zuqui avisa a Colo Colo por liderato: "Tenemos con qué seguir compitiendo"

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion, campeonato 2026 Fecha 15, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zuqui, es fotografiado durante un partido de primera contra Universidad de Concepcion disputado en el - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 16 Jun. (ATON) -

El volante argentino de Universidad Católica se refirió a la diferencia de diez puntos con el Cacique en el Campeonato Nacional y también a la renovación de contrato con los de la franja hasta diciembre de este año.

Continúan los balances en Universidad Católica sobre la primera parte de esta temporada 2026, donde destaca la campaña en Copa Libertadores que tiene al cuadro cruzado en octavos de final.

Ahora vino por parte del volante argentino Fernando Zuqui, quien resaltó la participación internacional y el subliderato en el campeonato local, pero manifestó su dolor por la eliminación en la Copa de la Liga.

"Nos quedó la bronca y la calentura de no poder avanzar en la Copa de la Liga. Pero en el plano internacional hicimos una gran fase de grupos, contra rivales de mucha jerarquía. Y en el torneo local estamos segundos, a 10 puntos del primero. Sabemos que queda mucho torneo por delante y tenemos que luchar hasta el final", expresó el mediocampista trasandino en conferencia de prensa.

Sobre la diferencia con el líder Colo Colo en el Campeonato Nacional, sostuvo: "Obviamente, 10 puntos es una diferencia amplia, pero tenemos con qué seguir compitiendo. Nosotros vamos a competir de la mejor forma hasta la última fecha".

"Venimos por buen camino, pero hay que tener los pies en la tierra, porque todavía no hemos logrado nada. Tenemos varios objetivos por delante en el segundo semestre. Hay que seguir trabajando", añadió.

Por último, sobre su renovación con el conjunto de la franja hasta diciembre de este año, Zuqui comentó: "Siempre le manifesté a mi representante y al club que mi idea era extender el contrato por un tiempo más. Le agradezco al club por el esfuerzo que hizo para poder retenerme durante 6 meses. Trataré de dar lo mejor de mí para una posible renovación el año que viene, porque estoy muy a gusto y muy contento en Católica".