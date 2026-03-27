Chile.- Zuqui y su regreso a las canchas: "Fue una lesión larga y difícil de llevar"

Futbol, Universidad Catolica vs Huachipato Fecha 14, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zuqui, controla el balon durante el partido de primera division disputado en el Estadio Santa Laura, en Santiago de - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 27 Mar. (ATON) -

Tras reaparecer en la derrota frente a Ñublense por la Copa de la Liga, el volante argentino de Universidad Católica se refirió a su vuelta tras un arduo proceso de recuperación por rotura de ligamentos.

Pasaron nueve meses para que Fernando Zuqui regresara a las canchas en Universidad Católica. El volante argentino se recuperó de una larga lesión sufrida en junio del año pasado y reapareció en la derrota del cuadro cruzado por 1-0 ante Ñublense en Chillán, por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Este viernes el trasandino se refirió a su retorno tras un arduo proceso de recuperación que atravesó por la rotura de ligamentos.

En conferencia de prensa, expresó: "Contento, porque fue una larga espera para volver a las canchas y volver a sumar minutos. Me tocó el otro día poder volver a eso que uno ama, que es estar dentro de un campo de juego. Después de nueve meses que se hicieron un poco largos, y más por este tipo de lesiones que todos sabemos, estar nuevamente me puso muy feliz. Fueron nueve meses donde uno tiene que estar preparado mentalmente, porque es una lesión larga y difícil de llevar, pero todo a su tiempo. Hoy me siento bien, preparado para volver a estar a disposición del cuerpo técnico y tratar de ayudar del lugar que me toque".

"Agradecer a mi mujer y a mis hijos, que estuvieron durante todo este tiempo en un periodo difícil. Con trabajo y humildad uno pudo volver. También agradecer a todos los hinchas y la gente del club, que me dieron un apoyo constante durante todo este tiempo", añadió el mediocampista.

Sobre el irregular inicio de temporada del conjunto de la franja, lo cual genera dudas de cara al su debut en la Copa Libertadores, sostuvo: "Desde este lado no tenemos dudas. Sí tenemos que mejorar. Antes tenemos dos partidos importantes que jugar, pero para llegar bien a la Copa Libertadores tenemos que pensar ahora en el partido del lunes (frente a Cobresal por la Copa de la Liga). Es fundamental para nosotros ese partido. Ir, hacer un buen juego, ser protagonistas y ganar. Estamos en un club muy grande donde cada competencia que nos toque es jugar, tenemos que ganar, pero ganar imponiéndonos al rival y eso es lo que estamos buscando para encontrar nuestra mejor versión como equipo".

Por último, Zuqui agregó: "Estamos calientes por lo que fue el último resultado. Puertas adentro somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar, entonces estamos en busca de eso. Sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que ganar el lunes".