Chile registra un superávit comercial de 1.453 millones en agosto, un 8,8% más, pero las ventas de cobre caen

Archivo - Planchas de cobre para su exportación. - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE PERÚ - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La balanza comercial de Chile arrojó en agosto un superávit de 1.688 millones de dólares (1.453 millones de euros), un 8,8% más que hace un año, según se desprende del Boletín Estadístico publicado este lunes por el Banco Central de Chile (BCCh).

Las exportaciones alcanzaron los 9.499 millones de dólares (8.179 millones de euros), un 21,6% más. Del total, 5.718 millones de dólares (4.924 millones de euros) procedieron del sector minero y, en concreto, 4.625 millones de dólares (3.982 millones de euros) de la venta de cobre, un 9,5% más y un 3,2% menos, respectivamente.

La estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ya abandonó sus metas de producción para 2026 tras anticipar una menor extracción de cobre por los problemas registrados en sus minas. Estas incidencias hicieron que su rival BHP la desplazase el año pasado como mayor suministradora mundial del mineral.

Codelco encara importantes limitaciones financieras y de gestión en sus esfuerzos por reactivar la producción de cobre debido a su deuda de 27.000 millones de dólares (23.248 millones de euros). El nuevo presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, aspira a tejer alianzas con mineras privadas para crecer sin aumentar pasivos.

De su lado, las importaciones repuntaron un 12,5%, hasta los 7.811 millones de dólares (6.726 millones de euros), aupados por los avances del 16,5% en los bienes de consumo y del 20,5% en los bienes intermedios. Las compras de bienes de capital se redujeron en un 6,3%.